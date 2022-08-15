ABD Kongre heyeti, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:27

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyeti, Ada'daki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi.

South China Morning Post'un Tsai'nin ofisinden yetkililere dayandırdığı haberine göre, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki heyetin görüşmesi basına kapalı yapıldı.

5 kişilik Kongre heyeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra dün gece Ada'ya gelmişti.

Heyetin Tsai ile görüşmesinde, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret ve yatırım, küresel tedarik zincirlerindeki sorunlar ile iklim değişikliğini tartıştığı aktarıldı.

Heyet Başkanı Markey, kişisel Twitter hesabında ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "ziyaretin, ABD'nin Tayvan'a desteğini göstermeyi ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını" ifade etti.

Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

ÇİN'DEN TEPKİ GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Senatör Markey öncülüğündeki heyetin, Çin'in tüm uyarılarına ve itirazına rağmen "Çin'in Tayvan bölgesini" ziyaret ettiğini belirterek "Bir grup ABD'li siyasetçi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle suç birliği yaparak 'tek Çin' ilkesine meydan okumaya çalışıyor. Bu çabalar başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Vang, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı tedbirler alacağını ifade etti.

'ÇİN, DEVRİYE FAALİYETİ VE TATBİKAT BAŞLATTI

Çin ordusu, ABD Kongre heyetinin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri devriye faaliyeti ve tatbikat başlattığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, "Tayvan çevresinde müşterek muhabere hazırlık devriyesi ve gerçek muharebe tatbikatları yapacaklarını" bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de ziyaretin, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozmaktaki rolünü ortaya koyduğunu kaydederek "PLA'nın Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki müşterek tatbikat ve eğitimleri, ABD-Tayvan suç birliğine ve provokasyonuna kararlı bir tepkidir" ifadelerini kullandı.