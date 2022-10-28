ABD Kongre Üyesi mektup yazdı: Zelenski ve Putin'i Arizona'ya davet etti
ABD Kongre Üyesi Paul Gozar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Arizona'da görüşmeye davet etti.
ABD Kongre Üyesi Paul Gozar, Rusya ve Ukrayna'nın ABD'deki büyükelçiliklerine bir mektup gönderdi.
Paul Gozar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Arizona'da görüşme teklifinde bulundu.
Mektupta, "Sizi, nükleer gerilimi azaltmak, savaşı sona erdirmek ve ülkelerinizi yutan ölüm ve yıkımı sona erdirmek için bir diyalog başlatabileceğimiz Phoenix, Arizona'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Gozar, "Ben diplomat değilim. Ben basit bir Kongre üyesiyim, ancak ülkelerinizde yeterince ölüm ve yıkım gördüm. Bu kabul edilemez. Kendi başıma hareket etmem gerekiyor" dedi.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Müslüme davasında yeni gelişme