ABD Kongre Üyesi mektup yazdı: Zelenski ve Putin'i Arizona'ya davet etti

28 Ekim 2022 Cuma, 10:44

ABD Kongre Üyesi Paul Gozar, Rusya ve Ukrayna'nın ABD'deki büyükelçiliklerine bir mektup gönderdi.

Paul Gozar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Arizona'da görüşme teklifinde bulundu.

Mektupta, "Sizi, nükleer gerilimi azaltmak, savaşı sona erdirmek ve ülkelerinizi yutan ölüm ve yıkımı sona erdirmek için bir diyalog başlatabileceğimiz Phoenix, Arizona'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gozar, "Ben diplomat değilim. Ben basit bir Kongre üyesiyim, ancak ülkelerinizde yeterince ölüm ve yıkım gördüm. Bu kabul edilemez. Kendi başıma hareket etmem gerekiyor" dedi.