ABD Kongresi güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

21 Nisan 2022 Perşembe, 08:32

ABD'nin başkenti Washington'da dün gece askeri paraşütçülerin önceden bildirilmeyen uçuşu büyük paniğe yol açtı. “Potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı” nedeniyle Kongre'nin boşaltılacağı açıklandı.

Kongre polisi, içeridekilerin ve yerleşke çevresindekilerin derhal bölgeden ayrılması için harekete geçti. Ancak 20 dakika sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Polis yetkilileri, yerleşkenin yeniden açıldığını ve olayla ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını duyurdu. ABD ordusu ve Federal Havacılık Dairesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Federal Havacılık Dairesi'nin önceden planlanmış paraşütçü gösterisi konusunda Kongre polisini bilgilendirmemesini sert bir dille eleştirdi. Pelosi, olayı “gereksiz paniğe yol açan büyük bir ihmalkarlık” olarak niteledi.