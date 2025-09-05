ABD Kongresi, Hamas ve F-35’ler nedeniyle Türkiye’ye baskıyı artırıyor

Londra merkezli Middle East Eye (MEE), ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yönelik sert adımların gündeme geldiğini aktardı. 2026'da ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin yıllık savunma bütçesi olan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) eklenmesi önerilen düzenlemeler, Ankara’ya F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere silah transferlerini yasaklamayı öngörüyor. Gerekçe olarak Türkiye’nin Yunan hava sahası ihlalleri, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi ve Kuzey Kıbrıs’taki askeri varlığı gösteriliyor.

HAMAS ŞARTI ÖNE ÇIKTI

Habere göre, Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve Demokrat Brad Schneider’in sunduğu bir değişiklik, F-35 satışının ön koşulu olarak Türkiye’nin Hamas’ı 'maddi olarak desteklemediğini' Beyaz Saray’ın onaylamasını şart koşuyor. Ayrıca Türkiye’nin İsrail’e askeri tehditte bulunmadığını ve Rusya, Çin, İran ya da Kuzey Kore ile insansız hava araçları dahil olmak üzere askeri işbirliği yapmadığını da belgelemeyi zorunlu kılıyor.

KAPSAMLI SORUŞTURMA TALEBİ

Bir başka önerge, Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarından Türkiye’nin Hamas ile olası bağlantılarına dair derinlemesine rapor hazırlanmasını istiyor. Buna göre, Türkiye’nin Hamas üyelerini ya da finansal varlıklarını barındırıp barındırmadığı, Hamas yetkililerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığı Kongre’ye bildirilecek.

MEE’nin analizinde, bu değişikliklerin ABD’nin NATO müttefiki Türkiye ile İsrail arasındaki derinleşen gerilimi yansıttığı vurgulanıyor. Özellikle Suriye sahasında Türkiye’nin cihatçı HTŞ örgütü lideri Ahmed el-Şaraa yönetimine verdiği destek, Washington ve Tel Aviv’i karşı karşıya getiriyor.

TRUMP İLE KONGRE ARASINDA ÇATLAK

Haberde, Kongre’nin sert tavrına karşın Trump yönetiminin farklı bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor. ABD’nin Ankara ve Doha’yı Hamas ile iletişimde arka kanal olarak kullandığı, hatta Trump yönetiminin bu yıl Hamas ile Katar’da doğrudan görüştüğü hatırlatılıyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, “Türkiye Hamas ile konuşabilmemiz için aslında çok yardımcı oldu” diyerek bu yaklaşımı savundu.

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 anlaşmazlığı ise 2019’a uzanıyor. Ankara’nın Rusya’dan S-400 alımı sonrası ortak üretimden çıkarıldığını hatırlatan MEE, Trump yönetiminin ertesi yıl Türkiye’ye yaptırım uyguladığını aktarıyor. ABD yasalarına göre, Türkiye F-35 programına dönmek için S-400’lerden tamamen vazgeçmek zorunda. Ancak habere göre, sistemin Suriye’ye konuşlandırılması, İsrail açısından ciddi bir güvenlik endişesi yaratabilir.

MEE’nin haberine göre, Türkiye karşıtları Kongre’de son dönemde daha da etkin hale geldi. Ankara’nın “son derece işbirlikçi” olduğunu söyleyen Büyükelçi Barrack’ın açıklamaları ise tepki çekti. Barrack ayrıca Türkiye’nin S-400 alımını, 2016’daki darbe girişiminden sonra ABD’nin Patriot bataryası satışını reddetmesine bağladı.