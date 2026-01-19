Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Kongresi’nde Grönland krizi: NATO ile savaş olur

19.01.2026 09:53:00
AA
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Michael McCaul, Başkan Donald Trump'ın Grönland'i işgal etme ihtimali için "NATO ile savaş" anlamına geleceğini söyledi.

Amerikan ABC News kanalındaki "This Week" programına katılan Teksaslı Cumhuriyetçi üye, Grönland konusunda dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Michael McCaul, ABD'nin Grönland'i satın almasının mümkün olabileceğini, ancak askeri her türlü seçeneğin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

McCaul, "Gerçek şu ki Başkan Trump bizi her türlü tehditten korumak için Grönland konusunda tam askeri erişim hakkına sahip. Dolayısıyla Grönland'i satın almak istiyorsa, bu başka bir konu. Ancak onun askeri bir işgale girişmesi, NATO'nun 5. maddesini tamamen tersine çevirecek ve esasen NATO ile bir savaşa yol açacaktır. Bu, NATO'nun bugünkü halini ortadan kaldıracaktır" dedi.

