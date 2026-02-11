ABD Kongresi'nin incelediği sansürsüz Epstein dosyalarından dehşet verici detaylar çıktı

Cumhuriyetçi Parti'den Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ile Demokrat Kaliforniya Temsilcisi Ro Khanna, 9 Şubat’ta düzenlenen ortak basın toplantısında, Epstein dosyalarındaki kapsamlı sansürlere sert tepki gösterdi.

İki vekil, ABD Adalet Bakanlığı'nı 'hatalarını düzeltmeye' çağırdı.

Massie, daha önce karartılan belgelerde yer alan bilgilere göre:

Aralarında yabancı bir hükümette üst düzey görevde bulunan bir ismin de olduğu altı kişinin, dosyalardaki kayıtlar nedeniyle muhtemelen 'suçla ilişkilendirilebileceğini' söyledi.

Ayrıca Massie, sansürlenmiş bazı belgeleri X (eski Twitter) hesabında paylaştı.

Ro Khanna ise şu ifadeyi kullandı:

Bu kişilerin neden sansürlendiğine dair hiçbir makul açıklama yok. İçlerinden biri son derece tanınmış bir isim.

"9 YAŞINDA BİR KIZDAN BAHSEDİLİYOR"

Basın toplantısı, Kongre üyelerinin ilk kez Epstein dosyalarının sansürsüz halini görmesine izin verilmesinin ardından yapıldı.

Dosyalara erişim sağlayan isimlerden biri olan Temsilci Jamie Raskin, belgelerde daha önce kamuoyuna yansımamış çok sayıda mağdurun yer aldığını açıkladı.

Raskin, gördükleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

15, 14, 10 yaşında kız çocuklarından söz ediliyor. Bugün 9 yaşında bir kızdan bahsedildiğini gördüm. Bu akıl almaz ve tam anlamıyla skandal.

BELGELER NEDEN SANSÜRLENDİ?

Adalet Bakanlığı geçen ay, Kasım 2025’te yürürlüğe giren Şeffaflık Yasası’nın ardından Epstein’a ilişkin 3,5 milyon yeni belgeyi kamuoyuna açıklamıştı.

Bu, Epstein dosyalarının üçüncü büyük belge paketi oldu. Ancak üç ayrı açıklama da, yoğun sansür nedeniyle sert eleştirilerle karşılandı.

Yetkililer, dosyalardaki bazı bölümlerin şu gerekçelerle karartıldığını savundu:

Mağdurların ve reşit olmayanların korunması

Tanık güvenliği

Şiddet, istismar, yaralanma veya ölüm içeren görüntü ve kayıtların gizlenmesi

Ancak Kongre’de kabul edilen Şeffaflık Yasası’na göre:

Başsavcı; 'utanç, itibar kaybı veya siyasi hassasiyet' gerekçesiyle, herhangi bir belgeyi yayımlamaktan kaçınamaz, geciktiremez veya sansürleyemez.

Bu hüküm, özellikle kamu görevlileri, ünlüler ve yabancı yetkililer için geçerli.

"İSİMLER SEBEPSİZ YERE KARARTILMIŞ"

Jamie Raskin, dosyalardaki sansürlere ilişkin şunları söyledi:

Gizemli, anlaşılmaz ve açıklanamayan nedenlerle karartılmış çok sayıda isim gördüm. Epstein’la iş birliği yapan ve onu destekleyen birçok kişinin adı hiçbir gerekçe olmadan silinmiş.

Raskin’e göre, bu durum kamuoyunun gerçek sorumlulara ulaşmasını engelliyor.

Kongre üyeleri, dosyalardaki sansürlerin kaldırılması ve tüm bilgilerin şeffaf biçimde yayımlanması için Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı artırmayı planlıyor.

Massie ve Khanna, önümüzdeki günlerde yeni belgeler paylaşabileceklerini ve konunun Meclis gündeminde tutulacağını belirtiyor.