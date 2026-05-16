ABD-Küba hattında yeni kriz kapıda: Raul Castro’ya dava hazırlığı

16.05.2026 14:49:00
Dış Haberler Servisi
ABD basınında yer alan iddiaya göre Donald Trump yönetimi, Küba’nın eski lideri Raul Castro hakkında 1996 yılında dört kişinin öldüğü uçak saldırısıyla bağlantılı olarak suçlama hazırlığında. Olay, ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı yarattı.
ABD’de Donald Trump yönetiminin, Küba’nın eski lideri Raul Castro hakkında 1996 yılında dört kişinin öldüğü uçak saldırısıyla bağlantılı olarak ceza davası hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, suçlamaların 24 Şubat 1996’da Küba savaş uçaklarının iki sivil uçağı düşürdüğü olaya dayandığı belirtildi.

Olayda, Miami merkezli “Kardeşler Kurtarmaya Geliyor” adlı grubun kullandığı iki küçük uçak Küba savaş uçakları tarafından vurulmuş, uçaklardaki dört kişi hayatını kaybetmişti.

Küba yönetimi uçakların kendi hava sahasında bulunduğunu savunurken, ABD saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini açıklamıştı.

Daha sonra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de saldırının uluslararası hava sahasında yapıldığı sonucuna varmıştı.

“KARDEŞLER KURTARMAYA GELİYOR” GRUBU

Miami merkezli grup, Küba’dan kaçmaya çalışan göçmenleri Florida Boğazı’nda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü belirtiyordu.

Ancak Küba yönetimi, grubun Havana üzerinde rejim karşıtı bildiriler dağıttığını öne sürmüştü.

Grubun lideri Jose Basulto ise bildirilerin uluslararası hava sahasından bırakıldığını savunmuştu.

FİDEL VE RAUL CASTRO NE DEMİŞTİ?

O dönem Küba lideri olan Fidel Castro, uçuşların durdurulması yönünde genel talimat verdiğini ancak uçakların vurulması emrini doğrudan vermediğini söylemişti.

Fidel Castro ayrıca, o dönemde savunma bakanı olan kardeşi Raul Castro’nun da saldırı emri vermediğini savunmuştu.

CLINTON YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, olayın ardından Küba’ya yönelik yaptırımlar uygulamaya koymuştu.

Ancak Clinton yönetimi Castro kardeşler hakkında ceza soruşturması başlatmamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı 2003 yılında üç Kübalı askeri yetkili hakkında suçlama hazırlasa da iadeleri gerçekleşmemişti.

RAUL CASTRO HALA ETKİLİ

94 yaşındaki Raul Castro, 1959’daki Küba Devrimi’nin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

2018’de devlet başkanlığını bırakmasına rağmen Küba Komünist Partisi ve ordu üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtiliyor. Mevcut Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in önemli kararlarında Castro’nun etkili olduğu ifade ediliyor.

ABD ile Küba arasında kritik temas: CIA heyeti Havana’da CIA Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki ABD heyeti, Havana’da Kübalı yetkililerle bir araya gelirken, görüşmelerin ardından ABD’ye ait hükümet uçağının Havana’dan ayrıldığı görüldü. Temaslar, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce yaptığı “yakında konuşacağız” açıklamasının ardından geldi.
Küba karanlığa gömüldü: Elektrik şebekesi çöktü, halk sokağa indi ABD’nin uyguladığı yakıt ablukası altındaki Küba’da derinleşen enerji krizi ülke genelinde yaşamı felç etti. Ülkenin elektrik şebekesinde yaşanan kısmi çöküş nedeniyle doğu bölgelerinde yeniden geniş çaplı kesintiler yaşanırken, Havana’da günlerdir süren elektrik sorunları protestolara dönüştü.
Küba ile dayanışma sergisi kapılarını açtı Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Görsel Sanatlar İnisiyatifi ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından düzenlenen, onlarca sanatçının eserleriyle katkı sunduğu Küba ile dayanışma sergisi, Ankara’nın ardından İzmir’de de kapılarını açtı.