ABD küçük uçak düştü: 2 ölü

ABD’nin Colorado eyaletinde "Cessna 421" tipi küçük uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcu yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:10
ABD küçük uçak düştü: 2 ölü
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Bölge polisi, Colorado'da meydana gelen küçük uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

"Cessna 421" tipi küçük uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtilen açıklamada, pilot ve yolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ayrıca uçağın düştüğü yerde yangın çıktığı ve 2 seyyar evin yandığı kaydedildi.


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