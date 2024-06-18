ABD küçük uçak düştü: 2 ölü
ABD’nin Colorado eyaletinde "Cessna 421" tipi küçük uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcu yaşamını yitirdi.
Bölge polisi, Colorado'da meydana gelen küçük uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.
"Cessna 421" tipi küçük uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtilen açıklamada, pilot ve yolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ayrıca uçağın düştüğü yerde yangın çıktığı ve 2 seyyar evin yandığı kaydedildi.
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