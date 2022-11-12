ABD, Kuzey Kore'yi hedef aldı: Pasifik'te askeri varlığımızı artırabiliriz
ABD, Kuzey Kore'nin eylemleri nedeniyle Asya-Pasifik'teki varlığını artırabileceğini duyurdu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin konuştu.
Jake Sullivan, Joe Biden'ın Şi Cinping'i Kuzey Kore'nin "provokasyonlarının" devam etmesinin Asya-Pasifik bölgesinde ABD askeri varlığının artmasına yol açabileceği konusunda uyaracağını söyledi.
Sullivan, "Başkan Xi'ye kendi bakış açısını anlatacak: Kuzey Kore sadece ABD, Kore ve Japonya için değil, tüm bölgenin barış ve istikrarı için bir tehdittir. Ve eğer Kuzey Kore bu yolda ilerlemeye devam ederse, bu ABD'nin bölgedeki askeri varlığının daha da artması anlamına gelecektir" dedi.
Sullivan, Çin'in, Kuzey Kore'nin en korkunç hedeflerini engellemede rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
Biden ile Şi arasında, ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesinden bu yana yapılacak ilk yüz yüze görüşme, Pazartesi günü Endonezya'da düzenlenecek G20 çerçevesinde gerçekleşecek.
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