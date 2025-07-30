ABD'li büyükelçiden, Mazlum Abdi'ye övgüler: Büyük memnuniyet duyuyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü YPG/SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi'nin açıklamalarına yönelik mesajlar verdi.

Barrack, Abdi'nin Al Arabiya ve Al Hadath kanallarına yaptığı açıklamalara yanıt olarak, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Barrack, Abdi'ye yönelik, "Sizin liderliğiniz ve SDF'nin azimli çabaları, Suriye hükümetinin Başkan Ahmed el-Şara önderliğinde kapsayıcılığa olan kararlı bağlılığıyla birlikte, “tek ordu, tek hükümet, tek devlet” ilkesine dayalı istikrarlı bir Suriye için hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca, "Entegrasyon ve birliği ilerletmek için yürütülen yapıcı diyalogdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Güvenli bir gelecek için görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz!" dedi.

.@MazloumAbdi - Your leadership & the SDF’s perseverant efforts, alongside the Syrian government’s resolute commitment to inclusion under President al-Sharaa, are pivotal to a stable Syria of “one army, one government, one state.“ We so appreciate the constructive dialogue to… pic.twitter.com/6sHBk6z657 — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 29, 2025

ABDİ NE DEMİŞTİ?

Abdi, Al Arabiya ve Al Hadath kanallarına verdiği röportajda, Suriye hükümetiyle iletişim kanallarının her gün açık olduğunu ve tarafların tek bayrak ve tek ordu ilkesinde mutabık kaldığını açıkladı.

Abdi, bu süreçte Türkiye'nin herhangi bir rolü olmadığını belirterek, Suudi Arabistan’ın özellikle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında oynadığı etkin rol sayesinde, gelecekte arabulucu olarak yapıcı bir pozisyon üstlenebileceğini söyledi.

“100 bin savaşçının Savunma Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi, tek ve merkezi bir ordunun kurulması açısından önemli bir adımdır” diye konuşan Abdi, “adem-i merkeziyetçiliğin bölünme anlamına gelmediğini, aksine birliği güçlendireceğini” savundu.

Abdi ayrıca, “Kürtçenin, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Arapça ile birlikte resmî dil olarak tanınmasını talep ettik” dedi.