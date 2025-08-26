ABD'li elçiden Lübnan'da gazetecilere skandal sözler: 'Hayvansı bir kaos olursa gideriz, medeni olun!'

ABD’nin Suriye ve Lübnan Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kürsüye geçti.

ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Lübnanlı gazetecilere "hayvanca" değil, "medeni" davranmaları gerektiğini söyledi.

Barrack toplantı sırasında gazetecileri, basın toplantılarında sıkça rastlanan bir uygulama olan, aynı anda soru sormaları nedeniyle azarladı.

Barrack şunları söyledi:

"Lütfen bir an sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu durum kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, gideriz. Neler olduğunu bilmek mi istiyorsunuz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede yaşananların sorunu bu."