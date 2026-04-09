ABD'li eski üst düzey istihbaratçı: NATO'dan, İsrail-Türkiye çatışmasında, İsrail'den taraf olmak için çıkacağız

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin de 1952'den bu yana üye olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'dan ayrılma ihtimaline ilişkin tartışmalar sürerken, konuya dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

17 Mart'ta, İran savaşını 'vicdanen destekleyemediğini' belirterek, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü'nden istifa eden Amerikalı eski üst düzey istihbaratçı Joe Kent, bu tartışmalara sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı çarpıcı bir paylaşımla katıldı.

Kent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki NATO’dan ayrılmamız, dış çatışmalardan kaçınmak için olmayacak; Türkiye ile İsrail Suriye’de er ya da geç karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında yer alabilmek için NATO’dan çıkacağız.

Bu da, laik Suriye hükümetinin devrilmesine yardım ettikten ve eski bir El Kaide/DEAŞ liderini devlet başkanı olarak göreve getirdikten sonra olacak.

Artık Orta Doğu’da hem yangını çıkaran hem de söndürmeye çalışan rolünü oynamayı bırakmanın zamanı geldi; buna değmez."

Unfortunately leaving NATO won’t be to avoid foreign entanglements, we’ll be leaving NATO so we can side with Israel when Turkey & Israel eventually clash in Syria.



This is after we helped topple the secular Syrian gov & installed a former AQ/ISIS leader as president.



Time to… https://t.co/hfYTLd4J87 — Joe Kent (@joekent16jan19) April 9, 2026

Kent'in paylaşımına, Trump'ın Truth Social'daki bir mesajını eklemesi dikkat çekti. Trump'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“NATO ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi ve tekrar ihtiyaç duyarsak yine olmayacak. Grönland’ı hatırlayın; o büyük, kötü yönetilen buz parçasını!!! Başkan DJT”

İSTİFA MEKTUBU

Kısa bir süre önce, ABD istihbaratının zirvesindeki görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyuran Kent, İran’ın ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını savunurken savaşın, İsrail ve ABD’deki 'İsrail yanlısı lobinin baskısıyla' başlatıldığını ifade etmişti.

Kent, Trump’a yazdığı ve sosyal medyada da paylaştığı mektupta şunları kaydetti:

“Uzun uzun düşündükten sonra, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü görevimden bugün itibariyle istifa etmeye karar verdim. Vicdanım el vermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem. İran, ülkemiz için acil bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır. 2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarında savunduğunuz ve ilk döneminizde hayata geçirdiğiniz değerleri ve dış politika ilkelerini destekliyorum. 2025 yılının Haziran ayına kadar, Orta Doğu'daki savaşların Amerika'yı vatanseverlerimizin değerli canlarından mahrum bırakan ve ülkemizin zenginliğini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlamıştınız.

İlk yönetiminizde, bizi bitmeyen savaşlara sürüklemeden askeri gücü kararlı bir şekilde nasıl kullanacağınızı, modern dönemdeki herhangi bir başkanından daha iyi anlamıştınız. Bunu, Kasım Süleymani'yi öldürerek ve IŞİD'i yenerek kanıtladınız. Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, “Önce Amerika” platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duygular uyandıran bir dezenformasyon kampanyası başlattılar. Bu yankı odası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için acil bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırırsanız hızlı bir zafere giden net bir yol olacağına inanmanız için sizi aldatmak amacıyla kullanıldı. Bu bir yalandı ve İsraillilerin, ülkemize binlerce en iyi erkek ve kadının hayatına mal olan felaket Irak savaşına bizi sürüklemek için kullandıkları taktiğin aynısıydı. Bu hatayı bir daha yapamayız.

11 kez savaş görevine gönderilmiş bir gazi ve İsrail’in kışkırttığı bir savaşta sevgili eşim Shannon’ı kaybeden bir 'Altın Yıldız' eşi olarak, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan vatandaşlarının hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta gelecek nesli savaşmaya ve ölmeye göndermek konusunda destek veremem. İran'da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmenizi diliyorum. Cesur adımlar atmanın zamanı şimdi. Rotayı tersine çevirip ülkemiz için yeni bir yol çizebilir ya da çöküşe ve kaosa doğru daha da kaymamıza izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde. Yönetiminizde ve büyük ülkemize hizmet etmek benim için bir onurdu.”

SON DERECE NADİR BİR TUTUM...

Kent’in istifası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran politikalarına yönelik nadir üst düzey eleştirilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Joe Kent, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörlüğü görevine geçen yıl Temmuz ayında Senato’da 52’ye karşı 44 oyla onaylanarak atanmıştı.

NCTC, ABD’nin terör tehditlerini analiz eden ve önleyici çalışmalar yürüten en kritik kurumlarından biri olarak biliniyor.