ABD’li kadın gaziye tarihte bir ilk: Call of Duty esintili biyonik kol takıldı

Irak’ta görev yaparken kolunu kaybeden ABD’li eski asker Danielle Green, dünyada ilk kez kullanılan yeni nesil biyonik kola kavuştu.

“Hero RGD” adı verilen protez, Call of Duty: Black Ops 7 oyunundan esinlenerek tasarlandı ve dünyanın en güçlü biyonik kolu olarak tanımlanıyor.

48 yaşındaki Green, 2004’te Bağdat’ta bir RPG (roketatar) saldırısında sol kolunu kaybetmişti. Yıllardır günlük işlerde zorluk yaşayan Green, yeni koluyla ilk kez kendini “tamamlanmış” hissettiğini söyledi:

“Denge veriyor, beni bütün hissettiriyor. Küçük kızlar beni gördüğünde umut buluyor. Bu sadece benim için değil, tüm gaziler için.”

İngiltere merkezli Open Bionics şirketi tarafından geliştirilen “Hero RGD”, 35 kilograma kadar kaldırabiliyor, darbeleri absorbe edebiliyor ve suya dayanıklı.

Yüksek hızlı motorları ve yaylı parmakları sayesinde 0.4 saniyede kapanarak dünyadaki en hızlı çoklu kavrama biyonik eli olma özelliğine sahip.

CALL OF DUTY İŞ BİRLİĞİ İLE TASARLANDI

Yeni protez, Call of Duty Endowment adlı, gazilerin sivil hayata geçişini destekleyen vakıf ile ortak tasarlandı. Tanıtımı Las Vegas’taki Call of Duty Endowment Bowl VI etkinliğinde yapıldı. Kolda özel oyun temalı kaplamalar da bulunuyor.

Green, yeni kolun hayatını kökten değiştirdiğini anlattı:

“Artık domates, salatalık doğrarken yiyecekler kaymıyor. Tencereleri ve tavaları rahatça tutabiliyorum. Daha önce gövdemle desteklemek zorundaydım. Şimdi doğal geliyor. Sağ elime binen yük de azaldı.”

Bristol merkezli şirket, 4 yılı aşkın bir sürede ve 2 milyon sterlinden fazla yatırımla geliştirdiği biyonik kolda, binden fazla ampute bireyin geri bildirimini kullandı.

Titanyum eklemler ve yüksek dayanımlı Nylon PA12 malzeme ile üretilen kol, hem aktif iş hayatına hem de günlük kullanım zorluklarına dayanacak şekilde tasarlandı.