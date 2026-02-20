ABD'li Senatör Graham: “İsrail, Gazze’de, Tokyo ve Berlin’de yaptığımızı yapacak”

NBC News’in 'Meet the Press' programına konuşan Graham, “Başkan Trump’ın da benim de vardığımız nokta şu: Hamas’la bu savaşı müzakere ederek bitirmenin bir yolu yok,” dedi.

“Hamas, İsrail Devleti’ni yok etmeyi hedefleyen bir terör örgütüdür. Dini Nazilerdir. İsrailli rehineleri ellerinde tutuyorlar” ifadelerini kullanan Graham, İsrail’in savaşın güvenliğini tatmin edecek bir şekilde müzakerelerle sona erdirilemeyeceği sonucuna vardığını belirterek, “Gazze’de Tokyo ve Berlin’de yaptığımızı yapacaklar. Orayı zorla alacaklar, ardından yeniden başlayacaklar ve Filistinlilere daha iyi bir gelecek sunmaya çalışacaklar; umarım Arap ülkeleri Batı Şeria ve Gazze’de sorumluluk üstlenir,” dedi.

ABD’li senatör, “Önümüzdeki gün ve haftalarda İsrail’in Gazze’yi Tokyo ve Berlin’de yaptığımız gibi askeri güçle ele geçirmeye yönelik tam kapsamlı bir çaba başlattığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Graham’ın ifadesi, Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda, ABD tarafından ağır konvansiyonel bombardımana tutularak askeri olarak tamamen yenilgiye uğratılmasını işaret ediyor. ABD, savaş süresince Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmış, bu vahşet neticesinde yüz binlerce insan yaşamını yitirmişti.

TRUMP: "KARARI, İSRAİL VERECEK"

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail’in Hamas’la yürütülen ateşkes görüşmelerinin çökmesinin ardından atılacak adımlara karar vermesi gerektiğini söyledi. İskoçya’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte konuşan Trump, “İsrail bir karar vermek zorunda kalacak. Ben ne yapardım, biliyorum ama bunu söylemem uygun olmaz,” dedi.

Trump, Hamas’ı Gazze’de sivillere yönelik insani yardımlar da dahil olmak üzere 'her şeyi çalmakla' suçladı ve Gazze Şeridi’ni 'tam bir karmaşa' olarak nitelendirdi. 2005’te İsrail’in bölgeden çekilmesine atıfta bulunarak, “Gazze yıllar önce barış için verilmişti. İsrail’in oradan çekilmesi pek iyi sonuçlanmadı” ifadelerini kullandı.

REHİNELER VE ASKERİ KAYIPLAR

Programda rehinelerin sağ dönüp dönemeyeceği sorusuna yanıt veren Graham, umutlu olduğunu belirtti. “Belki Hamas içinde rehineleri serbest bırakmaları karşılığında güvenli geçişi kabul edecek kişiler vardır. Ben İsrail’in yerinde olsam, Hamas savaşçılarına ‘Güvenli şekilde çıkabilirsiniz, biz rehinelerimizi istiyoruz’ teklifini yapardım,” dedi.

Ancak İsrail’in haftada dört ila beş asker kaybettiğini söyleyen Graham, “Rehinelerin dönmesini umuyorum ve dua ediyorum. Hamas silah bırakıp rehineleri serbest bırakarak bu savaşı yarın bitirebilir. Hamas var oldukça Filistin halkının geleceği yok” ifadelerini kullandı.

Graham, önümüzdeki gün ve haftalarda Hamas’ın “Nazileri ve Japonları yok etmek için Tokyo ve Berlin’de yaptığımıza benzer bir askeri operasyonla” hedef alınacağını öne sürdü.