ABD’li Senatör üç ülkeyi hedef aldı: 6 ay içinde rejimler çöker

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, önümüzdeki 6 ay içinde İran, Venezuela ve Küba yönetimlerinin “ABD karşıtı üç kötü rejim” olarak nitelendirdiği yapılar arasında yer aldığını savunarak, bu ülkelerde “çöküş” yaşanabileceğini söyledi.

Cruz, “Tarihi bir andayız. Önümüzdeki altı ay içinde İran, Venezuela ve Küba’daki hükümetlerin çöküşüne tanıklık edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Cruz, Donald Trump’ın İran’da protestocuların öldürülmesine ilişkin “sonuçları olur” mesajına atıf yaparak, olası bir adımın askeri nitelikte olabileceğini öne sürdü.

Senatör, bu tür bir askeri hamlenin mutlaka kara gücü göndermek anlamına gelmeyeceğini, “bombardıman” gibi yöntemleri de içerebileceğini söyledi.

Cruz ayrıca, Trump’ın “İran’da yeni bir liderlik zamanı geldi” yönündeki sözlerinin önemli olduğunu savunarak, Trump’ın daha önce “rejim değişimi” ifadesini bu kadar net biçimde kullanmadığını iddia etti.