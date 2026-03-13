Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de 6 futbolcudan flaş hareket: Stadyumdan tek başına ayrıldılar!

13.03.2026 23:02:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de maç sonu 6 futbolcu stadyumdan kendi araçları ile ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Sarı lacivertliler bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular son düdük çaldığı gibi soyunma odasına gitti.

Stadyuma takım otobüsü ile gelen Fenerbahçe kadrosunda maç sonu birçok futbolcu takım otobüsü ile stadyumdan ayrıldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Archie Brown, N'golo Kante, Musaba ve Marco Asensio'nun kendi araçları ile stadyumdan ayrıldığı görüldü.

