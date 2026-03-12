ABD’li senatörden Trump’a sert sözler: Son 100 yılın en beceriksiz savaşı

ABD’de Demokrat Partili Senatör Chris Murphy, İran ile yaşanan çatışmaya sert tepki gösterdi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Murphy, savaşın “ABD’nin son 100 yılda yürüttüğü en beceriksiz ve tutarsız savaş” olduğunu söyledi.

ABD’de Demokrat Partili Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin İran savaşı konusunda net bir planının bulunmadığını savundu.

Yönetimin hedeflerinin sürekli değiştiğini belirten Murphy, “Bu yönetimin ne yaptığını bildiğine dair hiçbir işaret yok. Ortada uygulanabilir bir savaş planı yok. Hedeflerini ve amaçlarını her gün değiştiriyorlar” dedi.

Murphy açıklamasında Trump’a yönelik sert ifadeler de kullandı. ABD askerlerinin ve askeri liderlerin zor bir durumda bırakıldığını savunan Murphy, “Askerlerimiz ve askeri liderlerimiz için büyük bir üzüntü duyuyorum. Çünkü onlara talimat veren kişi aklını kaybeden yaşlı bir adam” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ KÖTÜ GİDİYOR”

Murphy, savaşın “korkunç şekilde ilerlediğini” ve bunun hem ekonomik hem de güvenlik açısından ABD’ye ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Çatışmaların ardından fiyatların yükseldiğini ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapandığını belirten Murphy, İran’ın bölgedeki ABD müttefiklerine saldırma kapasitesini hâlâ koruduğunu dile getirdi.

İran’ın nükleer programının da ortadan kaldırılmadığını söyleyen Murphy, yaşananların “tam bir felaket” olduğunu savundu.

Murphy, “Bu durumun sorumlusu tek bir kişi: Donald Trump. Çünkü bu savaşın ne hakkında olması gerektiği konusunda her gün fikrini değiştiriyor” dedi.