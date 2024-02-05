ABD misilleme yapmıştı: Deyr-i Zor'a yeniden konuşlandılar

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:01

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:01

Şarku’l Avsat’ın aktardığı habere göre, Deyr-i Zor’un doğu kırsalındaki Subikhan kasabasında, Afgan Fatimiyyun Tugayı milislerine yönelik askeri ve lojistik takviyeler yapıldı.

Site muhabirlerinden biri, beş Toyota kamyonetin, Subikhan’da Fırat Nehri kıyısındaki su filtreleme istasyonuna ulaştığını, araçların kısa menzilli Katyuşa ve Grad füzelerinin yanı sıra sabit kanatlı SİHA’larla dolu olduğunu bildirdi.

Habere göre, sevkiyata Lübnan Hizbullah milisleri ve İran Devrim Muhafızları da eşlik etti.

Sevkiyatta çeşitli füzeler, SİHA’lar ve diğer ekipmanlar yer aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, İranlı milislerin tüm askeri araçlarını Deyr-i Zor’un Ayyaş bölgesinden Talai kampına naklettiğini bildirdi.

Ayrıca, ABD’nin son saldırısından önce, silah ve mühimmatın nakledildiği depoları, şehrin mahallelerinde yabancı unsurların yoğunlaştığı bir ortamda, Cuma gece yarısı başka yerlere transfer ettiğini de ifade etti.

SOHR, İranlı milislerin ABD’nin hedef aldığı binaların molozlarını kaldırdığını ve Deyr-i Zor’un doğu kırsalındaki Ebu Kemal kentinde milislerin yoğun bir güvenlik konuşlandırmasına tanık olunduğunu belirtti.

İranlı milislerin bazı liderlerini Deyr-i Zor’un El Masaken mahallesine, bir kısmını da Suriye-Irak sınırına yakın yerlerden Palmira şehrine nakletmek için çalıştığını da ekledi.

SOHR, İran yanlısı milislerin, özellikle de Ebu Kemal’deki 17. Tümen üyelerinin, Deyr-i Zor’daki bölgelerine ABD tarafından hava saldırısı düzenleneceğine dair korku nedeniyle düne kadar hala kafa karışıklığı ve tetikte olduklarını belirtti.

Milisler, El Mayadin ve Ebu Kemal’deki nüfuz alanları içinde yer alan silah ve mühimmat depolarının yerlerini de değiştirdi.

ABD’nin saldırılarının ardından, dün Ebu Kemal kentinde rejim kontrol noktasının üyeleri, buradan geçen sivilleri kontrol edip aradı.

SOHR, 3 Şubat gece yarısı, ABD’ye ait savaş uçaklarının Deyr-i Zor şehrinden Suriye-Irak sınırına kadar El Mayadin üzerinden geçerek, yaklaşık 130 kilometre uzunluğundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.