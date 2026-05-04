ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı: Soğuk Savaş mirası çözülüyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askeri varlığı azaltma planı, Washington’ın Avrupa’daki rolünü yeniden tartışmaya açtı.

Pentagon’un ilk etapta 5 bin askeri geri çekme kararı sonrası Trump, bu sayının “çok daha ileri” götürülebileceğini açıkladı.

ABD’nin Avrupa genelinde 80 ila 100 bin asker bulundurduğu, bunların 36 binden fazlasının Almanya’da konuşlandığı belirtiliyor. İtalya’da 12 binden fazla, Birleşik Krallık’ta ise yaklaşık 10 bin ABD askeri bulunuyor.

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığı, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanma sürecine ve Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı denge oluşturma stratejisine dayanıyor.

Pentagon, geri çekilecek birliklerin hangi bölgeleri ve operasyonları etkileyeceğine dair ayrıntı paylaşmadı. Ancak ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırısı sonrası Avrupa’daki askeri varlığını artırmıştı.

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığı yalnızca Rusya’ya karşı caydırıcılık sağlamıyor, aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu’daki operasyonlara lojistik destek sunuyor.

ABD Avrupa ve NATO kuvvetlerinin komutanı Alexus Grynkewich, Avrupa’daki üslerin küresel askeri hareket kabiliyeti açısından kritik rol oynadığını belirtti.

ALMANYA STRATEJİK MERKEZ KONUMDA

Almanya, ABD Avrupa ve Afrika Komutanlıklarının karargâhlarına, Ramstein Hava Üssü’ne ve Landstuhl’daki askeri hastaneye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ülkede ABD’ye ait nükleer silahların da konuşlu olduğu ifade ediliyor.

ABD’nin asker çekme planı, NATO içinde tartışmalara yol açtı. Bazı ABD’li siyasetçiler, bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “yanlış mesaj” vereceğini savunurken, askerlerin tamamen çekilmesi yerine Doğu Avrupa’ya kaydırılması gerektiğini dile getirdi.

Trump yönetimi, Avrupa’nın savunma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Açıklamalarda, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Almanya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ordusunu güçlendirme adımları attı. Berlin yönetimi, 100 milyar avroluk özel fon oluştururken, asker sayısını da önemli ölçüde artırmayı planlıyor.