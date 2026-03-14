ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, cumartesi günü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bir saldırının hedefi oldu.

AFP’ye konuşan bir yetkili, “Bir İHA büyükelçiliğe isabet etti” derken, ikinci bir güvenlik kaynağı da diplomatik misyonun hedef alındığını doğruladı.

Saldırının, Bağdat’ta yoğun güvenlik önlemlerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği kompleksini hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer saldırının ayrıntılarına ilişkin sınırlı bilgi verirken, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Associated Press haber ajansı, Iraklı yetkililerin, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki bir helikopter pisti füze saldırısına uğradığını bildirdiğini aktardı.

Cuma günü erken saatlerde büyükelçilik, Irak için 4. seviye güvenlik uyarısını yeniledi ve İran ile İran yanlısı milis gruplarının daha önce ABD vatandaşlarına, çıkarlarına ve altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini ve “bunları hedef almaya devam edebileceğini” belirtmişti.

İHA saldırısının, Bağdat’ta İran destekli silahlı gruplara yönelik düzenlenen saldırıların hemen ardından gerçekleştiği ifade edildi.

AFP’ye konuşan iki güvenlik kaynağı, Bağdat’ta düzenlenen hava saldırısının bir aracı hedef aldığını ve saldırı sonucu İran destekli bir grubun iki üyesinin öldüğünü belirtti.