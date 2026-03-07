ABD’nin dev uçak gemisi Süveyş’i geçerek Kızıldeniz’e girdi

Dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen nükleer güçle çalışan USS Gerald R. Ford, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde yürüttüğü askeri operasyonların merkezinde yer alıyor.

Gemi, yılın başında Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyonun önemli unsurlarından biri olarak görev yapmıştı.

Aynı uçak gemisi şimdi de İran’a karşı yürütülen savaşta ABD’nin bölgedeki en kritik askeri güçlerinden biri olarak konuşlandırıldı.

ABD, İran’la artan gerilim nedeniyle Orta Doğu çevresinde savaş gemileri, uçaklar ve üsleri içeren geniş bir askeri yığınak oluşturmuş durumda.

Uzmanlar, USS Gerald R. Ford’un Kızıldeniz’e geçişinin ABD’nin İran çevresindeki askeri baskısını artırma hamlesi olarak değerlendirildiğini belirtiyor.