ABD’nin ‘İran döşediği mayınları bulamıyor’ iddiası sonrası CENTCOM’dan açıklama: ‘Temizleme faaliyetine başladık’

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’ye ait iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.
ABD’DEN İDDİA: İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZ’INDA DÖŞEDİĞİ MAYINLARI BULAMADI
The New York Times'ın haberine göre, ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların hepsinin yerini tespit edemediği için, İran’ın boğazı daha fazla gemi trafiğine açamadığını öne sürmüştü.
Yetkililer ayrıca İran’ın yerleştirdiği mayınları temizleme kapasitesine sahip olmadığını iddia etmişti.
ABD MAYIN DÖŞEME GEMİLERİNİ BATIRDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
ABD-İran savaşının 10’uncu gününde ABD güçleri, İran’ın boğaza mayın döşemeye çalıştığı iddiaları üzerine aralarında 16 mayın gemisinin de bulunduğu İran’a ait çok sayıda tekneyi batırdığını açıklamıştı.