ABD’nin Maduro operasyonunda 'gizemli silah' iddiası

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamak amacıyla düzenlediği operasyonda, yüksek teknolojiye sahip ve niteliği açıklanmayan bir silahın kullanıldığı iddia edildi.

İddialar, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in X platformunda paylaştığı bir tanık anlatımına dayandırıldı.

Paylaşılan tanık ifadesine göre, Venezuela güvenlik güçlerinde görevli bir muhafız, operasyon sırasında tüm radar sistemlerinin aniden devre dışı kaldığını, ardından çok sayıda insansız hava aracının bölge üzerinde belirdiğini anlattı.

Kısa süre sonra ise sayısı sekizi geçmeyen helikopterlerle yaklaşık 20 ABD askerinin alana indirildiğini öne sürdü.

Tanık, ABD askerlerinin klasik silahlardan çok ileri teknolojiyle donatılmış olduğunu savunarak, “Daha önce karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyorlardı” ifadelerini kullandı.

Çatışmanın bir savaş değil, “tam anlamıyla bir imha” olduğunu ileri süren muhafız, yüzlerce askerin kısa sürede etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

En dikkat çekici iddia ise kullanılan silaha ilişkin oldu. Tanık, tarif edemediği bir sistemin devreye girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok yoğun bir ses dalgası gibiydi. Bir anda başımın içten patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanamaya başladı. Bazıları kan kustu. Ayağa bile kalkamadık.”

PENTAGON'DAN DOĞRULAMA YOK

Beyaz Saray, Leavitt’in paylaşımının iddiaların doğrulandığı anlamına gelip gelmediği yönündeki sorulara henüz yanıt vermedi.

Venezuela İçişleri Bakanlığı ise 3 Ocak’taki saldırıda yaklaşık 100 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıklamıştı. Ölümlerin söz konusu “gizemli silahla” bağlantılı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Eski bir ABD istihbarat yetkilisi, söz konusu anlatımın yönlendirilmiş enerji silahları (mikrodalga ya da lazer temelli sistemler) ile kısmen örtüşebileceğini söyledi.

Yetkili, bu tür silahların kanama, yoğun ağrı, hareket kaybı ve yanma hissi gibi belirtilere yol açabildiğini ancak tüm iddiaların teyide muhtaç olduğunu vurguladı.

Benzer bir silahın 2020’de Çin tarafından Hindistan askerlerine karşı kullanıldığı da daha önce gündeme gelmişti.

“LATİN AMERİKA'DA ŞOK ETKİSİ YARATTI” İDDİASI

Tanık, operasyonun Venezuela sınırlarını aşan bir etki yarattığını ileri sürerek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’yı da hedef alan son açıklamalarının ardından bölgede büyük bir endişe oluştuğunu savundu.

Tanık, “Kimse ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Yaşadıklarımız sadece Venezuela’yı değil, tüm bölgeyi etkileyecek” dedi.