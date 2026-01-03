ABD'nin Venezuela'ya saldırısına CHP'den ilk tepki: 'Ezilen yine halk oldu'

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta sabahın erken saatlerinde kentin farklı noktalarında patlamalar yaşandı.

MADURO OHAL VE SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Venezuela yetkilileri saldırının ABD tarafından gerçekleştiğini belirtti. Devlet Başkanı Maduro OHAL ve seferberlik ilan etti.

SALDIRIYA CHP'DEN İLK TEPKİ

Dünyanın gündemindeki saldırıya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) de ilk tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"HİÇBİR SUÇU OLMAYAN MASUM İNSANLAR, BOMBALARIN ORTASINDA KALDI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin, Trump yönetiminin uzun süredir hedef tahtasına koyduğu Venezuela’ya yönelik saldırısı, savaşın ne kadar çirkin ve acımasız bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Büyük güçlerin jeopolitik hesapları, ambargoları ve silahları arasında ezilen yine halk oldu. Hiçbir suçu olmayan masum insanlar, yıkılan binaların, bombaların ortasında kaldı."