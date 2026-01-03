ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor... TKP: Venezuela'nın yarınını emperyalizm değil, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi belirleyecek

TKP, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Konuya ilişkin yapılan "Venezuela halkının yanındayız!" başlıklı açıklamada

"ABD Karayipler'de aylardır tırmandırdığı askeri gerilimi Venezuela’ya açıktan ilan ettiği savaşla yeni bir boyuta taşıdı. Venezuela’ya başlatılan hava saldırısı ABD emperyalizminin kural tanımazlığının ve küstahlığının açık bir göstergesidir. Tehdit ve şantajla sonuç alamayan ABD yönetimi bir kez daha zora başvurmayı tercih etmiştir.

Bu saldırı, bir halkın özgür iradesine ve siyasi tercihlerine saldırıdır. ABD’nin, en başta sosyalist Küba’nın emperyalizme karşı başı dik duruşu ve Latin Amerika halklarının anti-emperyalist duyarlılıkları dolayısıyla bir türlü istediği gibi dizayn edemediği bölgeyi teslim almaya dönük hamlesidir. Bu saldırı, uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi demektir ve toplumsal ve tarihsel olarak tamamen gayrimeşrudur.

Türkiye Komünist Partisi, ABD’nin sürmekte olan saldırılarının karşısında, Venezuela halkının yanındadır. Egemenlik hakkına şimdiye dek inatla sahip çıkan Venezuela halkının ABD saldırılarını bir kez daha boşa çıkaracak toplumsal kaynaklara sahip olduğuna inanıyoruz. Venezuela halkının yarınını belirleyecek olan emperyalizmin dayattığı gelecek tasarımı değil, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi olacaktır.

Kahrolsun ABD emperyalizmi!" ifadeleri kullanıldı.