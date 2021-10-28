ABD nükleer denizaltısı kaza yaptı: Yaralılar var

28 Ekim 2021 Perşembe, 22:39

Amerikalı emekli denizaltı subayı Aaron Amick, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD nükleer denizaltısı USS Connecticut’ın Güney Çin Denizi'nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarpmasının ardından ciddi hasar aldığını belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Guam adasındaki üsse konuşlanmış denizaltının son uydu görüntülerini detaylı olarak inceleyen Amick, 360 derece tarama yapan ve denizaltının gözü ve kulağı görevini gören sonarın yerleşik olduğu burun kısmının çok ciddi şekilde hasar gördüğünü, USS Connecticut'ın durumunu yakından gören üsteki iki kaynağın da bunu teyit ettiğini kaydetti.

"ÇİN SUALTI NESNESİ İLE ÇARPIŞMIŞ OLABİLİR"

Hong Kong haber sitesi iNews ise, 2 Ekim'de Güney Çin Denizi'ndeki bir görev sırasında hasar gören ABD nükleer denizaltısı USS Connecticut'ın bir Çin sualtı nesnesiyle çarpışmış olabileceğini aktardı.

Çarpışmadan sonra uydunun denizaltıyı 3 Ekim'de Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Takımadalarının bir parçası olan Yongxing Adası'na yaklaşık 77 km uzaklıkta yüzeyde kaydettiği bilgisini paylaşan siteye göre, bölgede sürekli faaliyet gösteren ABD Donanmasının alanı iyi bildiği ve bu nedenle bir sualtı engebesinden ziyade, büyük olasılıkla yaklaşan düşman kuvvetlerine karşı koymak için yakın zamanda Yongxing Adası yakınlarında oluşturulan bir Çin sualtı yapay nesnesiyle çarpıştı.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, hasar gören denizaltının 8 Ekim'de Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Guam adasındaki üsse giriş yaptığı, bir grup askeri uzmanın hasarı incelemek, kazanın kaynağını belirlemek ve onarım sorununu çözmek için üsse gönderildiği belirtildi.

ARAÇ HALA İŞLER

Açıklamada, Güney Çin Denizi açıklarında uluslararası sularda meydana gelen çarpışma sonucunda 130 mürettebattan 11'inin hafif yaralandığı, nükleer enerji üretim kısmının hasar görmediği, aracın işler halde olduğu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediği ifade edildi.

Başka bir ülkenin denizaltısıyla çarpışma veya bir düşman saldırısının söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, denizaltının batmış bir gemi veya yük gemilerinden birinden düşmüş bir konteynere çarpmış olabileceği kaydedildi.