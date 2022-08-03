ABD ön seçimlerinde yapılan ilk kürtaj referandumunu kürtaj hakkını savunanlar kazandı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:46

Kansaslılar, yüzde 90’ı açılan sandıklara göre kürtaj hakkının korunmasını sonlandıran eyalet anayasasında yapılmak istenen değişikliğe yüzde 60 oranında "hayır" oyu verdi.

Kansas’taki referandum, ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziranda kürtaj hakkını anayasada korumaya alan Roe-Wade kararını bozmasından bu yana halk nezdindeki ilk oylama olması nedeniyle önem taşıyor.

Genel olarak Cumhuriyetçi parti eğilimi bulunan eyalette, kürtaj hakkının korunması yönünde çıkan karar, halkın Yüksek Mahkeme'ye gösterdiği tepki olarak değerlendiriliyor.

HAZİRANDA KÜRTAJ HAKKINI ANAYASAL GARANTİ ALTINA ALAN KARAR İPTAL OLMUŞTU

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı 9 yargıçtan 6’sının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde, zaman zaman protesto gösterileri düzenlenmişti.