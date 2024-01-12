ABD ordusunu 100 milyar dolar dolandırdı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:31

Güncelleme: 12.01.2024 - 11:31

Fort Sam Houston'da sivil mali program yöneticisi olarak çalışan 57 yaşındaki Janet Yamanaka Mello, 2016 yılında bir plan yaparak "Çocuk Sağlığı ve Gençlerin Yaşam Boyu Gelişimi" adlı bir iş kurara, böylece ordudan aldığı fonları kendi hesabına geçirdi.

Adalet Bakanlığı, "Mello'nun, kontrol ettiği bir kuruluşun ordudan fon alma hakkına sahip olduğunu gösteren sahte evrakları düzenli olarak sunarak ordu fonlarından 100 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia ediliyor" açıklamasında bulundu.

San Antonio Express-News'e göre, Mello, dolandırıcılığına 2016 yılında "Çocuk Sağlığı ve Gençlik Yaşam Boyu Gelişim (CHYLD)" adlı sahte işletmeyi kurarak başladı.

Mello, işinin 4-H programı aracılığıyla askeri üyelere ve ailelerine hizmet sağladığını iddia etti, ancak bunun yerine sadece kendisi için lüks bir yaşam tarzını finanse etti.

İç Gelir Servisi (IRS), Mello'nun şüpheli işini 2017'de kişisel vergi beyannamelerine dahil ettiğinde ve 2 bin 152 dolar gelir üzerinden 483 dolar kar bildirdiğinde uyandı.

Mello, 2017'den bu yana CHYLD için vergi beyannamesi vermedi.

2022'de 129 bin 996 dolar kazanan Mello, Colorado, Maryland, New Mexico, Texas ve Washington'da 31 farklı gayrimenkul satın aldı. Habere göre, Preston'da 58 dönüm arazi üzerinde 55 garaj alanına sahip sekiz yataklı ve 12 banyolu bir malikane 3,1 milyon dolar değerindeydi.

ALTI FARKLI HESAPTAN 18 MİLYON DOLAR NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer ayrıca, Mello ile bağlantılı altı farklı hesaptan 18 milyon doların üzerinde nakit ele geçirdi.

Aralık ayında tutuklanan Mello, "beş kez posta dolandırıcılığı, dört kez suçtan elde edilen gelirleri kullanarak 10 bin doların üzerinde parasal işlem yapmak ve bir kez de ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yapmakla" suçlandı.

Adalet Bakanlığı, "İddianamede ayrıca, Mello'nun iddia edilen suç teşkil eden davranışları sonucunda elde ettiği gelirler ve mülkler için bir el koyma bildirimi de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Suçlu bulunması halinde Mello, yaklaşık 142 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.