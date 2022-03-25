ABD, Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor"
Gladkikh'in Mayıs ve Eylül 2017 arasında, Rusya Savunma Bakanlığının önde gelen araştırma kuruluşu Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsünde bilgisayar programcısı olduğu belirtilen açıklamada, Gladkikh'in ortaklarıyla birlikte ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve güvenlik sistemlerini işlevsizleştiren kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.
Açıklamada, zanlının 2018'de de iki kez bir ABD şirketine ait olan ülkedeki rafinerilere erişmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddiasına yer verildi.
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