ABD, Rusya ile ticaretini ve petrol ithalatını sonlandırdı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:50

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sona erdirmesi için Rusya'ya baskı uygularken, Biden Cuma günü Rusya'yı ekonomik olarak daha da yalnızlaştırmayı amaçlayan iki kararnameyi imzaladı. ABD kararname ile Rusya'yı; Myanmar, Küba ve Kuzey Kore ile aynı ticaret statüsüne indirirken, Rusya'nın en önemli gelir kaynağını kesmeyi hedefliyor.

Biden'ın kararnameyi duyurduğu konuşmasında, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmasında, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak ve Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalıştığını bildirdi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

ÇİN İLE OLAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREBİLİR

Newsweek gazetesine göre; yasa tasarısının kabulünden sonra bazı Cumhuriyetçi vekiller, ABD'nin Rusya ile olan petrol ithalatına son verilmesine şüphe ile yaklaştığını, gaz fiyatlarının artacağından ve ABD'nin Çin ile olan ilişkilerini güçlendirebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.