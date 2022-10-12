ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz

12 Ekim 2022 Çarşamba, 23:55

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO karargahında düzenlenen ve 50'ye yakın ülkenin katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının sonrasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile basına açıklama yaptı.

Nükleer saldırı tehlikesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Austin, Kremlin'in nükleer söyleminin çok tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirtti.

"Büyük bir nükleer güçten bu tür bir davranış görmeyi beklemiyoruz" diyen Austin, şöyle devam etti:

Bunu çok ciddiye alıyoruz. Buna odaklanmış durumdayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) Farklı bir yöne gidip gitmediğine işaret eden göstergelere ve herhangi bir uyarıyı dikkatle izliyoruz. Şu ana kadar bu yönde bir gösterge görmedik. Ancak 7 gün 24 saat buna odaklanmış durumdayız.

UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Austin, Ukraynalı bir gazetecinin "Hava savunma sistemleri ne zaman teslim edilecek? Ailem için endişe ediyorum. Biz ne zaman rahat bir uyku uyuyacağız?" sorusunu yanıtlarken de şunları söyledi:

Sistemler fiziki olarak ulaştığında en hızlı şekilde verilecek. Buna odaklanmış durumdayız. Elimizde bulunan sistemleri sağlayacağız. Almanya gibi ülkelerin elinde bunlardan var. Ayrıca Ukrayna'nın kullandığı mevcut sistemlere ilave mühimmat sağlamaya çalışacağız.

Austin, aileler için duyulan endişelerin anlaşılabilir olduğunu belirterek, "Elimizden geleni en hızlı şekilde yapacağız" dedi.