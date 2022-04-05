ABD, Rusya'ya baskıyı artırmak için tahvilleri durdurdu
ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Rus hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerinin kullanımına 600 milyon dolar üst sınır getirdi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'yı finansal alanda sıkıştırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.
ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve yine Rusya'nın elindeki dolar rezervlerini tüketmek amacıyla, Rus hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerinin kullanımına 600 milyon dolar (8,8 milyar TL.) üst sınır getirdi.
Hazine sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, vadesi gelen 552,4 milyon dolarlık (8,1 milyar TL) ödemeyle birlikte Moskova'nın donmuş fonlara erişimi kesildi. Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya'nın dün 84 milyon dolarlık (1,2 milyar TL) bir tahvil ödemesi vardı.
ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında, Rusya Merkez Bankası'nın ABD finans kurumlarında tuttuğu döviz rezervlerini dondurmuştu, ancak Rus hükümetinin bu fonları, devlet borçlarının ödenmesinde kullanmasına izin veriyordu.
Hazine sözcüsü, "Rusya, kalan rezervlerini boşaltmak veya yeni gelir elde etmek ya da iflas etmek arasında seçim yapmalı" dedi.
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