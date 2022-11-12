ABD, Rusya'yı müzakereye çağırdı: Koşullar, Zelenski'nin insiyatifinde olmalı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:14

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler yapılmasını umduğunu söyledi.

Julianne Smith, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, şartların Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin inisiyatifinde olması gerektiğini söyledi.

Smith, "Gelecekte bir müzakere süreci olmasını umuyoruz. Başkanımız (Joe Biden) bu çatışmanın bir anlaşmaya varılarak sona erdirilmesi gerektiğini söyledi, ancak müzakere masasına hangi koşullar altında oturacağını belirlemenin Başkan Zelenski'nin ayrıcalığı olmasını istiyoruz" dedi.

Smith, Ukrayna'nın sınırlarına saygı gösterilmesinin bu koşullardan biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın "eğer isterse çatışmayı yarın sona erdirebileceğini" belirten Smith, NATO ve ABD'nin Ukrayna ile askeri stratejisini paylaştığını ve Ukrayna'nın askeri komutanlığı ile günlük temas halinde olduğunu belirtti.

Smith, "Askeri stratejiyi paylaşıyoruz ama nihayetinde savaş alanındaki zorluklar göz önüne alındığında ne yapılacağına karar vermek onlara bağlı" diye konuştu.