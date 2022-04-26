ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor
ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki bir hava üstüne ziyarette bulundu. Bakan, burada yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.
Austin, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nde, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kiev'e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi. Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor" dedi.
Savunma Bakanı, 40'ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek "Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak" diye konuştu.
ABD'li Bakan, "Bugün buradaki herkesin, Ukrayna'nın kısa vadeli güvenlik gereksinimleri konusunda ortak ve şeffaf bir anlayışla ayrılmasını istiyorum. Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için bir zorunlu bir savaş veriyor ancak riskler Ukrayna'nın ve hatta Avrupa'nın ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.
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