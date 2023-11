ABD Savunma Bakanı Austin'den Kiev'e süpriz ziyaret

Kiev'e ulaştığını X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) paylaşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna liderleriyle görüşmek için Kiev'e yeni geldim" diye yazdı.

Sputnik'in aktardığına göre, Austin, ziyaretinin amacıyla ilgili açıklamasında, ABD'nin Ukrayna'yı hem şimdi hem de gelecekte desteklemeye devam edeceği yönünde "önemli bir mesaj vermek" olduğunu vurguladı.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl