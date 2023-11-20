ABD Savunma Bakanı Austin'den Kiev'e süpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’i ziyaret ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyururken, Ukrayna liderleriyle görüşmeyi ve ABD'nin desteğini sürdüreceğini açıklamayı planladığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:06
ABD Savunma Bakanı Austin'den Kiev'e süpriz ziyaret
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Kiev'e ulaştığını X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) paylaşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna liderleriyle görüşmek için Kiev'e yeni geldim" diye yazdı.

Sputnik'in aktardığına göre, Austin, ziyaretinin amacıyla ilgili açıklamasında, ABD'nin Ukrayna'yı hem şimdi hem de gelecekte desteklemeye devam edeceği yönünde "önemli bir mesaj vermek" olduğunu vurguladı.

 

Austin, "Bugün burada önemli bir mesaj vermek için bulunuyorum: ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı özgürlük mücadelesinde hem şimdi hem de gelecekte Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Austin ayrıca tren istasyonunda ABD Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılanırken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı.


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