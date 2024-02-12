ABD Savunma Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:14

Güncelleme: 12.02.2024 - 09:14

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle" yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

Savunma Bakanlığı tarafından doktorlarından yapılan açıklamaya göre Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle Pazar günü güvenlik görevlileri tarafından hastaneye nakledildi.



Açıklamada, bir dizi test ve değerlendirmenin ardından Austin'in destekleyici bakım ve yakın izleme için Pazar gecesi yoğun bakım ünitesine kabul edildiği belirtildi.

