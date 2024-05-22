ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik 'yaptırım' arayışında: Blinken'den destek sinyali

ABD Senatosu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri istemesinin ardından mahkemeye yönelik "yaptırım" tasarısına destek sinyali verdi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:01
Abone Ol google-news
Getty Images
Blinken'ın konuşması beş kez protestolarla bölündü.

ABD Senatosu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri istemesinin ardından mahkemeye yönelik "yaptırım" tasarısına destek sinyali verdi.

Blinken, "son derece yanlış" olarak tanımladığı "tutuklama talebi" hakkında ilgili adım atmaya kararlı olduğunu söyledi.

Senato'da Cumhuriyetçilerin ICC yetkililerine yaptırım uygulanmasına yönelik yoğun bir çaba içerisinde olduğu biliniyor.

ABD mahkemeye üye değil ancak geçmişte ICC'nin Rus lider Vladimir Putin için tutuklama kararı istemesi gibi hamlelerin destekçisi konumundaydı.

ICC Başsavcısı Karim Khan, 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas'ın Gazze Şeridi’ndeki lideri Yahya Sinvar hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istemişti.

Hakkında tutuklama emri çıkarılması istenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başsavcıyı “dünyadaki Yahudi karşıtı yangına benzin dökmekle” suçlamıştı.

'Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağız'

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde Cumhuriyetçilerin lideri konumundaki kıdemli senatör James Risch, "ICC'nin bağımsız, meşru ve demokratik hukuk sistemine sahip ülkelerin işlerine burnunu soktuğunu" savunarak, Blinken'ın ICC'ye yönelik bir adıma destek verip vermeyeceğini sordu.

Blinken, "Doğru yanıtın bulunması için partiler üstü bir zeminde sizlerle çalışmak istiyoruz. Bunu yapmaya kararlıyım" dedi ve yanlış bulduğu kararla ilgili adım atmaktan şüphe etmediğini söyledi.

ICC'nin kararına ABD Başkanı Joe Biden da tepki göstermiş, "Gazze'de İsrail'in soykırım suçu işlemediğini" savunmuştu.

Senato'da gündeme gelecek yasa, ICC yetkililerinin ABD'ye girişinin engellenmesi, ABD vizeleri varsa bunların iptali, ABD'de mülk edinmelerinin yasaklanması gibi yaptırımlar içerebilir.

Senato'da en az 37 senatörün bu tasarıya destek vereceği tahmin ediliyor.

Getty Images
ABD Senatosu'ndaki protestolar.

ICC tarihinde bir ilk

ICC Başsavcısı Khan'ın tutuklama talebi, ICC tarihinde bir ilk; zira bundan önce haklarında tutuklama kararıyla gündeme gelen liderlerin hiçbiri başta ABD olmak üzere Batı'nın yakın müttefiki olarak görülmüyordu.

ICC 2011 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi İçin "insanlığa karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

Bundan önce de eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir hakkında işkence ve zorla yerinden etmeye kadar farklı suçlamalarla 2009 ve 2010'da olmak üzere iki ayrı tutuklama emri çıkarmıştı.

Başsavcı Khan, ICC'nin bundan yaklaşık bir yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova için tutuklama emri çıkarmasında da benzer bir rol üstlenmişti.

İki ismin Ukrayna'dan ve işgal altındaki topraklardan Rusya'ya yasa dışı insan nakli ve sınır dışı etmelerden sorumlu olduğu iddia ediliyordu.

Bu kararı takip eden birkaç gün içinde Rusya, Khan ve üç ICC yargıcı hakkında soruşturma başlattı. Bundan aylar sonra ise ICC yetkilileri Rusya'da "aranan suçlular" listesine alındılar.

2020'de Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde ABD, Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan ICC yetkililerine yaptırım kararını açıklamıştı.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde doğan Karim Khan uluslararası ceza hukuku ve insan hakları avukatı olarak 30 yılı aşkın mesleki deneyime sahip kıdemli bir avukat.

12 Şubat 2021'de ICC Başsavcısı olarak seçildi; 16 Haziran 2021'de yemin ederek görevine başladı.


BBC Türkçe
ABD Senatosu haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi görevleri nelerdir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi görevleri nelerdir?
İsrail Savunma Bakanı Gallant:

İsrail Savunma Bakanı Gallant: "İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin otoritesini tanımıyor"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim

Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim
Türk sinemasının usta isimleri ‘Tur Rehberi’ filminde bir araya geldi

Türk sinemasının usta isimleri ‘Tur Rehberi’ filminde bir araya geldi
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı