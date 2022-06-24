ABD Senatosu'nda enflasyon tartışması: 'Biden yanlış bilgi yayıyor!'

24 Haziran 2022 Cuma, 18:36

Tennessee Senatörü Bill Hagerty, Senato Bankacılık Komitesi oturumunda, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiği Ocak 2021'de yüzde 1,4 olan enflasyonun, Aralık ayında yüzde 7'ye yükseldiğini kaydetti.

Hagerty, Rusya'nın Ukrayna harekatının başladığı tarihlerden bu yana ise enflasyonun kademeli olarak yüzde 8,6 seviyesine yükseldiğinin altını çizdi.

"BİDEN, SAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Senatör Hagerty, bu veriler ışığında Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'a, Ukrayna'daki savaşın, Biden yönetiminin öne sürdüğü gibi enflasyonun "birincil itici gücü" olduğuna inanıp inanmadığını sordu.

Powell ise Hagerty'i, "Hayır, enflasyon Ukrayna'da savaş başlamadan önce de yüksekti" sözleriyle yanıtladı.

Hagerty, "Bunu duyduğuma sevindim. Biden yönetimi suçu saptırmaya niyetli görünüyor" dedi.

Hagerty, Biden yönetimini ayrıca, "Enflasyonun yükselmesinde en büyük [ve tek] itici gücün, Putin'in Ukrayna'yı işgali olduğu" yanlış bilgisini yaymakla suçladı.