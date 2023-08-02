Son dakika... ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan alarmı: Bina tahliye edildi, geniş güvenlik önlemleri alındı
Son dakika haberi... ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. Herhangi bir silah sesi duyulmadığı bildirilirken, binanın tahliye edildiği belirtildi. Polis ekipleri, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken arama yapıldığı öğrenildi.
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