Son dakika... İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:26

Güncelleme: 01.08.2023 - 19:30

İzmir'in Konak ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda E.T. isimli kadın, zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö., polis ekipleri tarafından, suç aleti silahla beraber yakalandı.

VİZE TALEBİ REDDEDİLİNCE DEHŞET SAÇTI

Silahlı saldırı İsveç Konsolosluğu'nda yaşandı. Konsolosluğa gelen Z.Ö.’nün burada vize başvurusu talebinde bulunduğu ve bu talebin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle saldırıyı yaptığı öğrenildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırıyla ilgili İzmir Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."