ABD Senatosu'ndan Türkiye kararı: Bloke edilmesini reddetti

ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 08:42
ABD Senatosu'ndan Türkiye kararı: Bloke edilmesini reddetti
Abone Ol google-news

ABD'nin Kentucky eyaletinin Senatörü Paul'un 5 Şubat'ta sunduğu tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı.

Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi.

Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.


ABD haberleri F-16 haberleri

İlgili Haberler

ABD'de güvenlik endişesi: 'Akıllı otomobilleri' soruşturacak

ABD'de güvenlik endişesi: 'Akıllı otomobilleri' soruşturacak
ABD'li bakandan Gazze itirafı: Ölen kişi sayısı 25 binden fazla

ABD'li bakandan Gazze itirafı: Ölen kişi sayısı 25 binden fazla
ABD kentinden resmi 'Afrika kökenli' özrü

ABD kentinden resmi 'Afrika kökenli' özrü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı

CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Son dakika... İmamoğlu'ndan iktidara kentsel dönüşüm tepkisi: 'Vatandaşı sırtından hançerlediler'

Son dakika... İmamoğlu'ndan iktidara kentsel dönüşüm tepkisi: 'Vatandaşı sırtından hançerlediler'
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…
AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'
TFF’den yayın ihalesinin iptali ile ilgili açıklama

TFF’den yayın ihalesinin iptali ile ilgili açıklama
Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!