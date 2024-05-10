ABD suçlamaları reddetti: Hindistan halkı karar verir

ABD, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, "Washington'un, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu" iddiasını reddetti.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:00
ABD suçlamaları reddetti: Hindistan halkı karar verir
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'daki basın toplantısında, bir gazetecinin, Zaharova'nın ABD'yi Hindistan'daki seçimlere karışmakla suçlamasına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Miller, Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için devam eden seçimlere müdahil oldukları iddiasını, "Dünyanın hiçbir yerindeki seçimlere müdahil olmadığımız gibi Hindistan'daki seçimlere de karışmıyoruz. Bunlar, Hindistan halkının vereceği kararlardır" diyerek yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 8 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Hindistan'daki seçimlere müdahil olarak, ülkenin iç politikasını dengesizleştirmek istediğini öne sürmüştü.


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