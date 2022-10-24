ABD suçlamıştı, İran reddetti: Nükleer anlaşma konusunda ikiyüzlü davranıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'den yapılan "nükleer müzakerelerin durduğu" yönündeki açıklamaları ikiyüzlülük olarak niteledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları cevapladı.
Nasır Kenani, "Amerikalılar, anlaşmaya geri dönmenin mümkün olmadığına, müzakerelerin durduğuna ya da bir planları olmadığına dair açıklamalar yaparken neden mesaj veriyorlar? Neden arabulucular aracılığıyla anlaşmayı sürdürmeye hazır olduklarını vurguluyorlar?" dedi.
Washington yönetiminin, neden olduğu zararı ödemeden anlaşmaya dönmeyi planladığına dikkati çeken Kenani, "Amerikalıların davranışları çok ikiyüzlü, hem ikiyüzlü hem resmen yalan söylüyorlar. Farklı kanallardan defalarca mesaj göndererek anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını vurguladılar ve bu konuda müzakereler yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.
İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ABD'nin destek verip vermediği yönündeki soru üzerine Kenani, Washington yönetiminin göstericileri desteklemekle yanlış bir siyaset güttüğünü dile getirdi.
Konuşmasının devamında Kenani, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Rusya'ya silah satışı yaptıkları iddialarını bir kez daha yalanladı.
Kenani ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın İran'la olan müşterek sınırlarına yabancı ülkelerin askerlerinin konuşlandırılmasına karşı olduklarını hatırlatarak, "Avrupa dahil hiçbir ülkeden yabancı güçlerin ortak sınırlarda bulunmasına müsamaha göstermiyoruz ve bunu kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz" diye konuştu.
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