ABD, Suriye’yi terör listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Suriye’yi “terörizme destek veren devlet” olarak tanımlama kararını resmen geri çektiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünü de ABD’nin “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler” listesinden çıkardığını bildirdi.

Rubio, bu politika değişikliğinin “Başkan Trump’ın Suriye halkına refaha giden bir yol sunma yönündeki bir başka tarihi adımı” olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’na göre bu kararlar, geçici devlet başkanı Ahmed Şara (Colani) yönetimindeki Suriye hükümetinin, güvenlik taahhütlerine ve terörle mücadele önlemlerine yanıt niteliği taşıyor.

Kararın alınmasında Şam’ın geçen kasım ayında IŞİD’i Yenilgiye Uğratma Küresel Koalisyonu’na resmen katılması ve Suriye’nin IŞİD, El Kaide, Hizbullah ve İran yanlısı çeşitli silahlı grupları hedef alan operasyonların etkili olduğu bildirildi.

ABD’li yetkililer, terör listesi tanımlamalarının kaldırılmasının ülkedeki özel sektör yatırımlarının önündeki temel yasal engelleri ortadan kaldırdığını, böylece daha geniş çaplı bir ekonomik toparlanmanın kolaylaştırılmasının ve Suriye’nin uluslararası ticaret ağlarına yeniden entegre edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Suriye, 1979 yılında Hafız Esad döneminde bu listeye dahil edilmişti.

‘KARA LEKEDEN KURTULUYORUZ’

ABD’nin 47 yıl sonra Suriye’yi “Teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarmasının ardından Suriye’deki cihatçı yönetimin devlet başkanı Ahmet Şara (Colani), Başkan Donald Trump’a teşekkür etti.

Şara, “Suriye bugün üzerinden kara bir lekeyi atıyor, acı geçmişinin bir sayfasını kendi elleriyle yırtıp atıyor ve kalkınma, imar ve inşa alanına doğru yelken açıyor” dedi.

Karara Ankara da destek verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.