‘ABD Suriye’den çekilmeyebilir’

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

Suriye’nin kuzeyinde Ankara destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalar sürerken ABD’nin Ayn el-Arap’a askeri üs kurmak için asker, silah ve malzeme sevkiyatına başladığı iddia edildi. ABD’nin Suriye adımlarının Trump’ın koltuğu devralmasının ardından kesinleşmesi beklenirken terör örgütü IŞİD ile mücadele adı altında bir başka terör örgütü olan YPG’nin yanında yer alan Washington’ın geri adım atıp atmayacağı tartışılıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Ortadoğu uzmanı Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, “Ayn el-Arap’a konvoylarla malzeme taşınıyor ve burada bir Amerikan üssü veya kontrol noktası kurulmaya çalışıyor” dedi. Kısa bir süre öncesine kadar “Türkiye’nin Ayn el-Arap’a harekât düzenlemesi” olasılığına ilişkin tartışmaların gündemde olduğunu anımsatan Atlıoğlu, ABD’nin New Orleans ve New York kentlerinde yaşanan saldırıların ardından IŞİD konusunun tekrar gündeme taşındığını söyledi. Atlıoğlu, “Önümüzdeki günlerde IŞİD’in tekrar canladığını görmemiz mümkün olabilir. Bu da ABD’yi Suriye’deki varlığını meşrulaştırma ve terör örgütüne verdiği desteği devam ettirme yönünde stratejisine yöneltebilir. SDG, geçtiğimiz günlerde Şam’daki yeni hükümet ile görüştü. Eğer anlaşma olursa bu kez ABD, Suriye’de kalsa bile Irak’la yaptığı gibi uluslararası koalisyon çatısı altında değil yeni hükümetle anlaşma yapma yoluyla üslerini koruma yoluna gidebilir. Çekilme olasılığını çok yüksek görmüyorum” diye konuştu.

TEL AVİV UNSURU

Beykoz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin tartışmaları, “Trump’ın böyle bir hevesi olduğu muhakkak ancak Trump yönetimindeki dengelere baktığımız zaman İsrail yönetimi ile çok yakın işbirliği görüyoruz. Böyle bir ekibin varlığında, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG’ye verilen desteğin bir anda çekilmesi için birbirinden farklı unsurların hallolması gerek. Bunlardan birisi de Türkiye-İsrail ilişkileri. Trump, Tel Aviv’den bu konuda fikir almadan bu tür bir kararı verecek mi şüpheliyim” sözleriyle değerlendirdi.