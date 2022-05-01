ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e ziyaret

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:06

Zelenski, Pelosi’nin ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna’ya olan güçlü desteği konusunda liderdir” dedi.

Pelosi’ye ziyareti kapsamında teşekkür ederek sözlerine başlayan Zelenski, “Amerika Birleşik Devletleri'nden, halktan ve Kongre'den gelen bu güçlü destek sinyali için size minnettarım. Başkan, ekibimiz ve Ukrayna halkı olarak bu sinyali çok takdir ediyorum. Bu, ABD'nin bugün Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı savaş sırasında Ukrayna'ya güçlü destekte lider olduğunu gösteriyor” dedi.