ABD Temsilciler Meclisi kapanma riskiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:45

ABD'de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu hafta, yasalaşma şansı olmadığı düşünülen ve önümüzdeki pazar Meclis'in kısmen kapanmasına neden olabilecek yüksek harcama kesintilerini içeren yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ile harcama anlaşması yaparken bu senaryodan kaçınmaya çalışmış olsa da kendi partisinin bazı üyeleri, Demokratların kontrolündeki Senato tarafından reddedileceği kesin olan daha sert kesintileri desteklememesi halinde onu görevden almakla tehdit etti.

BAZI KAMU HİZMETLERİ ASKIYA ALINABİLİR

Kongre'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıl için finansman sağlamaması halinde yüz binlerce federal çalışan işten çıkarılacak ve mali denetimden tıbbi araştırmalara kadar geniş bir yelpazedeki hizmetler askıya alınacak.

Genel olarak rutin uygulama, Kongre'nin bu son tarihi kaçırdığı ve aksaklıkları önlemek için geçici harcama tasarılarını Meclis'ten geçirmesi olurdu. Ancak McCarthy şu ana kadar bir grup katı Cumhuriyetçinin bunu kesinlikle reddetmesi nedeniyle geçici bir harcama uzatması için destek toplayamadı.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde 221-212'lik dar bir çoğunluğa sahip ve yedekte çok az oyları var. McCarthy geçici tasarıyı askıya aldı ve bunun yerine muhafazakar öncelikleri yansıtan mevzuatı geçirmeye çalışacak.

Ancak Bloomberg, pazartesi geç saatlerde Senato'daki Cumhuriyetçilerin ve Demokratların kısa vadeli bir harcama tedbiri üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını yazdı.

Davalarla karşı karşıya olan eski ABD Başkanı Donald Trump, iki federal ceza davasına müdahale etmek için Cumhuriyetçileri kapanmaya zorlamaya çağırdı. Adalet Bakanlığı ise kapanma durumunda cezai kovuşturmaların devam edeceğini söylüyor.