ABD Temsilciler Meclisi WhatsApp'a yasak getirdi

Temsilciler Meclisi İdari İşler Ofisi tarafından gönderilen notta, “Siber Güvenlik Ofisi, WhatsApp uygulamasını, kullanıcı verilerinin nasıl korunduğu konusunda şeffaflık eksikliği, verilerin şifrelenmemesi ve potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle 'yüksek riskli' olarak değerlendirmiştir” denildi.

Yazıda, WhatsApp yerine alternatif olarak Microsoft Teams, Amazon Wickr, Signal, Apple iMessage ve FaceTime gibi uygulamaların kullanılması tavsiye edildi.

META'DAN AÇIKLAMA

Meta sözcüsü ise bu karara sert tepki göstererek, “Alınan karara en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. WhatsApp, listede yer alan diğer uygulamalardan daha yüksek düzeyde güvenlik sunmaktadır” açıklamasında bulundu.





OCAK AYINDAKİ İFŞA

Ocak ayında bir WhatsApp yetkilisi, İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions’ın, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri dahil olmak üzere çok sayıda WhatsApp kullanıcısını hedef aldığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, daha önce de bazı uygulamaları güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

2022 yılında, kısa video uygulaması TikTok da bu kapsamda resmi cihazlardan kaldırılmıştı.