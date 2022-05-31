ABD: Türkiye'nin Ukrayna'daki diplomatik çabalarını destekliyoruz

31 Mayıs 2022 Salı, 09:42

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Ned Price'a, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Türkiye ziyareti soruldu.

Price, ziyaretten haberdar olduklarını belirterek, "Türk müttefiklerimizin bu savaşı sona erdirmek üzere, öncelikle şiddeti azaltmak ve aynı zamanda Ukrayna buğdayı da dahil olmak üzere Ukrayna gıda maddelerinin ihracatını kolaylaştırmanın yollarını bulma konusundaki diplomatik çabalarını anlıyor ve kesinlikle destekliyoruz" dedi.

'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMINI DESTEKLİYORUZ'

Ned Price, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil edilmesine karşı çıkmasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştüğünü, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de Finlandiya'ya gideceğini anımsatarak, bu görüşmelerin ana konularından birinin, bu ülkenin NATO'ya üyeliği olduğunu söyledi.

Price, "Değerlendirmemizde herhangi bir değişiklik yok. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda NATO ittifakı içinde geniş bir desteğin olduğuna ve bu iki ülkenin bir an önce NATO'ya alınabileceğine dair güvenimizde herhangi bir değişiklik yok" diye konuştu.

'BU TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA BİR KONU DEĞİL'

Ned Price, Türkiye'nin bu iki ülkeye yönelik itirazlarının doğrudan Ankara ile Washington arasındaki ikili bir konu olmadığını anlatarak, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra NATO'nun üst düzey yetkililerinin görüştüğü bir konu olduğunu dile getirdi.

Bu ülkelerin "bir an önce" NATO'ya alınacağına dair ifadesiyle ne kadarlık bir süreyi kastettiğine yönelik bir soruya Price, buna bir takvim tanımlamayacağını ancak bu sürecin olabilecek en hızlı şekilde ele alındığını görmek istedikleri yanıtını verdi.