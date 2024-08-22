ABD uçak gemisi Ortadoğu'ya ulaştı

ABD Donanmasına ait Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarıyla birlikte Ortadoğu, Orta Afrika ve Doğu Afrika'yı kapsayan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk bölgesine ulaştı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:22
ABD uçak gemisi Ortadoğu'ya ulaştı
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ABD Donanmasına ait Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu, Orta Afrika ve Doğu Afrika'yı kapsayan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk bölgesine ulaştı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln (CVN 72), ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) sorumluluk alanına girdi” denildi. 

CENTCOM, uçak gemisi görev grubuna Destroyer Squadron (DESRON) 21 ve Carrier Air Wing (CVW) 9'un eşlik ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile USS Georgia nükleer denizaltısını gönderme kararı almıştı.

ABD'nin bir diğer uçak gemisi olan USS Theodore Roosevelt ise halihazırda Ortadoğu'da konuşlanmış durumda.


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